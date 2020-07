VIDÉO - Pyrénées : névés, météo changeante, touristes inexpérimentés, les secouristes alertent sur les risques

Après les deux décès en vallée d'Ossau, en Béarn, mardi, dont une chute mortelle de 25 mètres, les secouristes appellent les randonneurs et les touristes à la plus grande prudence. Durant cette semaine très ensoleillée, les secours en montagne ont dû effectuer une dizaine d'interventions quotidiennes en Béarn et en Bigorre, allant de la simple entorse à l'arrêt cardiaque. Les gendarmes de haute-montagne rappellent les règles essentielles.

Attention à la météo très changeante

Les secouristes rappellent aux randonneurs qu'il est nécessaire de bien s'équiper : les chaussures de randonnée sont fortement recommandées, vêtements pour la pluie et le froid car le temps change vite, il faut préparer son itinéraire, prendre une carte si possible puisque dans de nombreux endroits il n'y a pas de réseau et il est impossible de se servir du GPS de son téléphone.

Soyez vigilants à la météo aussi, les conditions météorologiques sont souvent sous-estimées par les randonneurs : "Il est essentiel de se renseigner avant de randonner, affirme le Major David Sicilia du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) des Hautes-Pyrénées. On a souvent l'impression que l'été, comme il fait beau, les conditions sont idéales. Mais il peut faire beau en début de journée et vite se dégrader. Les randonneurs sont souvent surpris par les orages et peuvent se retrouver en difficulté. Il est essentiel de se renseigner avant de randonner, surtout que de nombreuses névés persistent cet été."