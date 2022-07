Pyrénées-Orientales : la Patrouille de France en images, de retour à Saint-Cyprien

Bleu, blanc, rouge. Les couleurs de la Patrouille Acrobatique de France ont zébré le ciel de Saint-Cyprien, lors du meeting aérien de ce dimanche. Un show de plus d'1h30, débuté avec un hélicoptère de la Sécurité civile et de la SNSM (Sauveteurs en mer), puis un membre de l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air, à bord de son Extra 330. "C'est incroyable, il décrochait, il raccrochait : c'est indescriptible !", raconte Morgan, 15 ans. "La voltige, ça donnait mal au cœur pour le pilote, c'était magnifique !", se réjouit Jean-Philippe, qui vient fréquemment assister au meeting. Un rendez-vous où se sont pressés 100.000 spectateurs. "On est venu très tôt, pour trouver une bonne place et les voir de près", confirme Jackie, 66 ans, en vacances à Argelès-sur-Mer. "D'habitude, on les voit de loin, là on voulait être près ! J'adore ça, je suis une grande fan !".

Un membre de l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air, à bord de son Extra 330. © Radio France - Marion FERRERE

Le rafale Solo Display a suivi. L'engin a percé le ciel dans un bruit assourdissant et impressionnant. "On se demande comment le pilote tient avec cette vitesse", se demande Gabriel, 12 ans et qui rêve d'intégrer la Patrouille de France. "Le bruit ! Ma tête a failli exploser", ajoute Léane 6 ans et demi, ravie par le show.

Le bouquet final a été assuré par la Patrouille Acrobatique de France, qui a décollé depuis Perpignan sous un grand ciel bleu. Les huit alpha jets ont pu évoluer pendant plus de 20 minutes. "C'était incroyable, je ne m'attendais pas à ça !", s'exclame Tevin, 16 ans. "A un moment, j'ai cru qu'ils allaient se rentrer dedans, mais non ! C'était maitrisé !". Fierté pour les uns, "c'est la France, c'est un symbole de notre patrie", émerveillement pour les autres, "on ferme les yeux quand ils se croisent, mais c'est magnifique ! J'en ai des frissons, c'est beaucoup d'émotions de les voir" : les pilotes de la PAF, ont une nouvelle fois séduit le public de Saint-Cyprien.

