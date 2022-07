Pyrénées-Orientales : les Déferlantes reviennent en format XXL

Pour cette 15e édition des Déferlantes, les festivaliers vont venir danser à Céret, dans le parc du château d’Aubiry. Un site de dix hectares où ont été installées quatre scènes, dont deux immenses face au château. Jusqu’ici, le festival se déroulait à Valmy (Argelés-sur-mer) avec une jauge fixée à 10 000 fêtards. "Valmy voulait retrouver un festival à taille humaine. Ici, à 30 000 sur dix hectares, on est à taille humaine. Il faut mettre chaussure à son pied pour chaque lieu. Il faut avoir la capacité de le faire, avoir la programmation et les marques qui suivent", explique David Garcia, président de la Frontera Production.

La jauge est désormais à 40 000 personnes par jour. "C'est la jauge maximale, mais cette année on espère déjà accueillir 100 000 festivaliers sur les quatre jours. Ça sera un record pour le festival", se réjouit le créateur des Déferlantes. "Le but c'est de faire vivre aux festivaliers une expérience à 360 degrés : le village gastronomique, la grande roue, la tyrolienne, les concerts… Les gens n'ont pas à aller à Paris, Berlin ou Madrid, ils peuvent par exemple voir Muse chez eux. C'est ça notre objectif principal", glisse-t-il avec le sourire.

Une grande roue a été installée en plein milieu du site des Déferlantes. © Radio France - Marion Ferrere

Quatre parkings créés pour accueillir l'afflux de spectateurs

Les organisateurs font donc face à de nouveaux défis. Tout d'abord, l'accès au site : "nous avons créé quatre parkings, il y a eu un gros effort de la part des municipalités et des propriétaires qui nous ont prêté leurs champs. Au total, on a triplé le nombre de places de stationnement", souligne David Garcia. Soit 12 à 15 000 places. Bus et navettes quotidiennes vont acheminer les festivaliers sur les derniers kilomètres, et les trois campings situés à proximité affichent complet. En revanche, vigilance sur les routes : la départementale 115, la principale route du Vallespir, sera fermée tous les soirs entre Céret et Saint-Jean-Pla-de-Corts, entre 17h et 3h30 du matin.

Dix tonnes de matériel pour le groupe Muse

Loan et Laurence comptent parmi les 740 bénévoles qui travaillent sur le festival des Déferlantes à Céret. © Radio France - Marion Ferrere

L'autre enjeu, ce sont les installations techniques pour faire face aux demandes des artistes : Angèle, Orelsan, Hoshi, Cali, M, PNL notamment… Mais aussi de grands groupes internationaux avec la venue de Black Eyed Peas, Sum 41 et Muse. Au total, une cinquantaine d'artistes vont se produire durant ces quatre de jours de musique.

"C'est trente ans de travail pour les faire venir", se réjouit David Garcia. "Muse, cela exige une journée entière de montage rien que pour eux et dix tonnes de matériel. Les équipes bossent jour et nuit en se relayant. Le nouveau site nous permet aussi d'arriver au pied de la scène, c'est un détail technique mais cela nous permet d'accueillir des groupes d'envergures comme Muse". Pour y parvenir, 1 500 personnes travaillent sur le site, dont la moitié sont des bénévoles.

"Ça met une grosse pression, on pousse des palettes énormes, on est six, c'est très lourd mais on s'éclate", raconte Loan, bénévole avec sa mère depuis 2018. "On travaille au montage depuis une semaine déjà, on sent l'adrénaline monter, quand les festivaliers vont être là, on sait qu'on ne va plus s'arrêter mais on a hâte !", confie Loan. Coup d'envoi des festivités ce jeudi à la mi-journée !