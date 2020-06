Pyrénées-Orientales : une sortie gratuite en barques catalanes pour remercier les soignants

Alors que les hôpitaux des Pyrénées-Orientales ne comptent plus un seul malade du Covid-19 dans les services de réanimation, certains soignants du centre hospitalier de Perpignan ont profité, ce samedi 27 juin, d'une balade en mer. Une façon pour l'association des Barques Catalanes du Barcarès de les remercier après la crise sanitaire en France.

Le monde entier leur droit bien ça.

Henri Salles, président de l’association Barques Catalanes du Barcarès, avait promis cette sortie en mer pendant le confinement. "On a voulu remercier les personnels hospitaliers pour tout ce qu'ils ont fait. Pour leur dévouement, leur générosité et leur sacrifice. Leur permettre de respirer un grand bol d'air, qu'ils expirent toutes leurs frustrations, leurs angoisses et qu'ils inspirent le parfum de la Méditerranée. On leur doit bien ça. Le monde entier leur doit bien ça", insiste le président de l'association catalane.

Pendant la balade, les bénévoles racontent l'histoire des barques catalanes © Radio France - Nina Valette

Se changer les idées

Pour faire naviguer ces hommes et ces femmes sur ces mythiques embarcations, plusieurs bénévoles ont fait le déplacement. Afin de manœuvrer, il faut au moins trois personnes par bateau. Mais les soignants et les familles ont pu participer et aider l'équipage. Christelle est aide-soignante à Perpignan. C'est justement pour se changer les idées et découvrir un autre monde qu'elle a proposé la sortie à son mari. "Après une période difficile, avec beaucoup de stress, ça fait du bien d'être ici, en mer, et de penser à autre chose. C'est très touchant de voir qu'on pense encore à nous remercier", raconte la Catalane.

Sur la barque voisine, Christina a fait la surprise à sa fille. Après plusieurs semaines de stress au travail, cette salariée de l’hôpital est très touchée par l’initiative de l'association : "Je le vis vraiment comme une belle récompense. C'est très symbolique d'être en mer, de voir l'horizon alors que nous sommes restés confinés dans notre travail pendant plusieurs semaines".

C'est aussi l'occasion de faire une pause et d'écouter les histoires des bénévoles © Radio France - Nina Valette

Seul bémol de la sortie, plusieurs participants n'ont finalement pas fait le déplacement. De quoi agacer les bénévoles qui ont refusé plus de 130 candidatures. Mais deux sorties en mer seront programmées prochainement pour contenter le plus de personnes.