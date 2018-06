Montpellier, France

Faut-il réglementer encore un peu plus les fêtes votives et autres fêtes de village afin de limiter au maximum les incidents qu'elles pourraient engendrer ?

Pour bon nombre de maires et d'organisateurs de ces rassemblements traditionnels, la réponse est clairement non.

Ce débat ne date pas d'aujourd'hui, mais il vient de prendre un relief tout particulier ces derniers mois, en raison d'une lettre adressée début 2018 par le Préfet de l'Hérault, Pierre Pouëssel à tous les maires.

Une circulaire dans laquelle il préconise une fermeture systématique des bals et débits de boissons à 1h du matin et des festivités de 7 jours maximum.

Et cela fait grincer beaucoup de dents.

Et pourquoi pas réduire la durée du Tour de France ?

Si certaines communes ont décidé de suivre les recommandations du préfet à la lettre, afin d'éviter toute brouille avec le représentant de l'état dans le département, d'autres font clairement de la résistance.

Comme à Lansargues, ou pour son maire, Michel Carlier, les choses sont claires et nettes: "on ne change rien !"

La fête votive, prévue durant la semaine du 15 août, y durera bien 9 jours et le bal jusqu'à deux heures du matin, comme l'année dernière.

"Je pense que Monsieur le Préfet n'est pas forcément hostile aux fêtes votives, mais qu'il subit la pression d'en haut par rapport au nombre de personnels disponibles pour assurer la sécurité" estime Michel Carlier.

" Je ne vois pas pourquoi on ne réduirait pas aussi la durée du Tour de France ou l'on a besoin de beaucoup plus de gendarmes que pour nos fêtes votives."

"Seulement 6% de fêtes qui posent problème"

Même son de cloche du côté de bon nombre d'organisateurs.

Depuis quelques jours, l'UDJ, l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc, un collectif rassemblant une trentaine de comité des fêtes ou clubs taurins, monte aussi au créneau.

"Les fêtes de village sont un des derniers espaces de liberté et de retrouvailles dans nos villages" estime pour sa part Corentin Carpentier, son président.

"Aujourd'hui, il y a entre 300 et 400 fêtes de village et il n'y a que 6% d'entre elles qui posent problème. On ne retient que le négatif. STOP à ces réglementations qui ne visent qu'à nous empêcher de nous retrouver et qui réduisent petit à petit nos traditions !"

