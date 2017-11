Le globe de Noël de la comédie fâche beaucoup d'internautes, mais séduit commerçants et promeneurs

C'est le signe que Noël approche. Le globe terrestre géant qui depuis quelques années trône régulièrement au milieu de la place de la Comédie à Montpellier a refait son apparition. Un globe qui semble être devenu un des symboles de la ville, n'en déplaisent à certains

C'est le signe que les fêtes de fin d'année ne sont plus très loin. Le globe terrestre géant qui depuis quelques années trône régulièrement au milieu de la place de la Comédie à Montpellier, a refait son apparition. Son installation s'est achevée ce mercredi.

Derniers coups de visseuse pour le globe de la comédie © Radio France - Guillaume Roulland

Il s'illuminera à l'occasion de l'opération "Coeur de ville en lumières" le 30 novembre prochain, et y restera jusqu'à la fin de l'année.

Un globe auquel les montpellierains se sont désormais habitués. Peut-être trop même pour ceux qui estiment qu'il n'est pas assez dans l'esprit Noël, et qu'un sapin ferait mieux l'affaire.

On veut un sapin !

Sur la page facebook de France Bleu Hérault, le globe fait un peu l'unanimité contre lui © Radio France - Guillaume Roulland

C'est surtout sur les réseaux sociaux qu'on trouve le plus grand nombre de détracteurs. "Encore le globe ! Ras le bol" s'exclament certains. "Rien à voir avec Noël" s'emportent d'autres. "On veut un bon vieux sapin".

Mais sur la place de la comédie, c'est un tout autre son de cloche. Beaucoup de commerçants sont formels. "Quand il s'illumine le soir, le globe embellit la place !"

Un nouveau symbole pour la ville

Un peu plus loin, un couple d'allemands résidant à Montpellier, apprécie aussi beaucoup le symbole. "Des sapins, on en voit partout. A Lyon, Strasbourg ou Berlin. Ici, on est à Montpellier, et ce globe, c'est Montpellier !"

Pas besoin d'aller bien loin en effet pour trouver le symbole que ce globe représente pour la ville.

"A Montpellier il y a toutes les populations de la planète. Nous sommes jumelés avec beaucoup de villes dans le monde. On ne pouvait pas trouver meilleur symbole" conclut pour sa part le maire et président de l'agglo, Philippe Saurel.

