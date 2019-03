Béarn : Myrtille du parc ours de Borce est morte après 23 ans de captivité

Myrtille, née en 1996, est morte dans le grand enclos du Parc Ours de Borce en vallée d'Aspe. L'ourse s'est mal réveillée de son hivernation. Le réveil est toujours une phase délicate pour les vieux ours. Myrtille avait 23 ans.

Myrtille, l'ourse du Parc Ours de Borce en vallée d'Aspe est mort. Le parc l'a annoncé sur sa page facebook. Elle s'est mal réveillée de son hivernation. Myrtille avait 23 ans. Une triste nouvelle pour toute l'équipe du Parc Ours de Borce et son directeur Alexandre Lehmann.

Mauvais réveil

Myrtille s'est mal réveillée de son hivernation. Le sommeil de l'hivernation ressemble d'avantage à un comas qu'à un gros dodo. Cette phase de réveil est donc toujours une épreuve pour l'organisme des ours. Myrtille avait 23 ans. C'est l'âge moyen de mortalité pour un ours en captivité.

Fille de Ségolène et Antoine

Myrtille était la fille d'Antoine et Ségolene, le couple d'ours qui a remplacé l'emblématique et fondateur "Jojo". Myrtille est née dans l'ancien enclos qui était dans le centre de Borce. Avec Titus, un ours du zoo de Vincennes, mort depuis, Myrtille a eu deux petits : Groseille donnée à un zoo, et Diégo, qui tient donc seul compagnie désormais, à Ségolène la doyenne. Le directeur annonce que Myrtille ne sera pas remplacée.

Myrtille, Ségolène et Diégo - Parc ours de Borce

A noter que le Parc Ours ouvre le weekend depuis Mars, et ouvrira en continu à partir des vacances de Pâques.