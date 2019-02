"Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?" sur les traces des plus grands succès du cinéma français

Avec un million de spectateurs supplémentaires en une semaine, "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu ?" conserve la première place du box-office français et talonne déjà les plus grands succès cinématographiques de l'année passée.

Chantal Lauby et Christian Clavier, héros de "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" en 2014 à Paris

Avec un million de spectateurs supplémentaires en une semaine, "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu ?", suite de la comédie à succès sur les mariages mixtes, conserve la première place du box-office français, selon CBO Box Office. À l'affiche de 853 cinémas, les aventures de la famille Verneuil avec Christian Clavier et Chantal Lauby ont déjà engrangé plus de 4,6 millions de fauteuils en trois semaines, soit autant que "La Ch'tite famille" à la même période.

Mieux que "Les Tuche 3" et "Le Grand Bain"

Ce démarrage plus que convaincant rivalise avec celui des films français ayant marqué l'actualité cinématographique en 2018 que sont "Les Tuche 3" (4,3 millions en trois semaines) ou "Le Grand Bain" (3, 1 millions en trois semaines).

Sachant que la fréquentation globale de cinémas est boostée par les vacances scolaires, "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu ?" ne devrait avoir aucun mal à dépasser la barre des 5 millions d'entrées et pourrait même viser plus haut, devenant de fait le favori pour le César du public l'an prochain (prix remis au film ayant compté le plus d'entrées l'année précédente).

Le record du nombre d'entrées pour une comédie française est actuellement détenu par "Bienvenue chez les Ch'tis" (2008) réalisé par Dany Boon (20.413.165 entrées) devant "Intouchables" (19.385.300 entrées) et "La Grande Vadrouille" (17 273 065 entrées).