Côte-d'Or, France

Journée animation à l'Arquebuse à Dijon

Ce mercredi 27 décembre au jardin des sciences de Dijon il y a des animations toute l'après midi. D'abord des visites guidées de l'expo du moment sur les animaux sauvages, les loups, les renards, les ours, tout ceux qui font un peu peur mais qui nous intriguent beaucoup. Il y a des films projetés sur toutes ces bêtes à poils et à griffes. Et une séance de lecture de contes "Papys, mamies, racontent les sauvages".

Ah ouhhhhh © Getty

Infos pratiques :

Tout est là

Renseignements/horaires/inscriptions au 03 80 48 82 00.

Sculptures Orlinski à Saulieu

C'est en ce moment au musée François Pompon de Saulieu. L'exposition pour découvrir les sculptures animalières de Richard Orlinski. Gorille, panthère, loup, ours, crocodile, lion, tigre en aluminium, en verre ou en inox et avec des couleurs pétillantes. Certaines sculptures sont gigantesques et fichent un peu la trouille ...

Richard Orlinski et son lion © Getty

Richard Orlinski et son cheval © Getty

Concert des tubes de Motörhead

Le bar dijonnais Deep Inside invite jeudi 28 décembre, le groupe Kill by death pour fêter les plus grands tubes de Lemmy et de Motörhead. Deux ans déjà que le chanteur et bassiste de ce mythique groupe de rock nous a quitté. Leur slogan :« Si tu trouves sa musique trop forte, c’est que tu es trop vieux! ».

Infos pratiques :