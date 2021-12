Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour 2022 ?

Une année en chasse une autre. Alors que 2021 s'achève, cap sur 2022 et son lot de surprises. Loin du coronavirus, on vous souhaite que vos vœux deviennent réalité. Dites-nous ce que vous vous souhaitez pour cette année qui vient dans la matinale du 1er janvier 2022 entre 7h et 9h. Vous pouvez nous appeler au 04-93-82-03-04.

Plus d'amour

Interrogés dans la rue par notre reporter, vous êtes nombreux à vouloir garder la santé et souhaiter que l'épidémie de coronavirus s'achève. "Je souhaite que tout le monde soit solidaire. Il faut sourire à tout le monde. Je ne veux que de l'amour", nous dit un auditeur.

Partir en voyage

D'autres ont des envies d'ailleurs et d'aventures. "Partir sur une île, au soleil, loin de tout ça pour mon voyage de noces", nous raconte un Niçois qui souhaite se marier en 2022.

Gagner la coupe du monde

Les fans de football rêvent de victoires pour l'OGC Nice et pour l'équipe de France qui disputera la Coupe du monde au Qatar. "Il nous faut une autre étoile. D'ailleurs France Bleu ça rime avec Allez les Bleus pour 2022."