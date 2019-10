Quai des Bulles à Saint-Malo : il dessine la Bretagne au fil des randonnées

Saint-Malo, France

Cela fait maintenant 10 ans que la maison d'édition costarmoricaine Dahouët met en avant les côtes bretonnes à travers les dessins de ses bandes dessinées. A l'image de la BD "Une Bretagne par les contours" et de sons auteur Yann Lesacher.

Le dessinateur breton, présent au festival Quai des Bulles cette année, à une démarche particulière et unique. Yann Lesacher s'est mis en tête de parcourir les côtes bretonnes, via le GR 34 (sentier de grande randonnée), et de rendre compte de son expérience en dessin.

L'auteur rend compte des visages et des paysages qu'il a aperçu lors de ses balades © Radio France - Maxime Bossonney

A chaque page, l'artiste rend compte de moments instantanés, des paysages, des visages, des animaux, qui ont ponctué les balade de l'auteur. "C'est très contemplatif comme démarche" explique Yann Lesacher, "un peu comme un randonneur qui prend des photos au bord de l'eau. Le but est de retracer tout ce que j'ai pu voir en chemin, la vie qui s'écoule sur nos côtes" précise le dessinateur.

L'artiste utilise un style simple et figuratif © Radio France - Maxime Bossonney

50 000 ouvrages vendus

Avec un style simple, et beaucoup d'humour, le breton s'attarde aussi bien sur les visages que sur les falaises ou les navires. "C'est un dessin figuratif, c'est ce qu'il y a de mieux pour retranscrire fidèlement ce que l'on peut voir" confie l'auteur.

Pour l'instant, la collection "Une Bretagne par les contours" comporte 11 tomes. Un seul tome est équivalent à 100 km parcouru par l'auteur. Mais il est difficile d'exister quand on est une petite maison d'édition indépendante et locale. La BD n'est vendue que dans quelques librairies entre Brest et Rennes. "Nous ne sommes pas toujours pris au sérieux par les métiers du livre" déplore Yann Lesacher, "on joue des coudes pour faire notre place. Mais notre public est là, nous avons déjà vendu 50 000 ouvrages".

"Une Bretagne par les contours" c'est déjà 11 tomes © Radio France - Maxime Bossonney

Alors que le dernier tome emmène le lecteur dans la rade de Brest, Yann Lesacher s'apprête à prendre la route et les sentiers de randonnée de la presqu'île de Crozon pour son prochain ouvrage. Il a déjà parcouru, et donc dessiné, près de 1300 kilomètres de nos côtes bretonnes.