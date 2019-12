Quand Alain Barrière chantait pour la Bretagne et le Stade Rennais...

Région Bretagne, France

Interprète de "Ma vie" et "Elle était si jolie" dans les années 60, le chanteur Alain Barrière est décédé ce mercredi 18 décembre à Carnac dans le Morbihan. Il avait 84 ans. L'artiste avait été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux ces dernières années. "Il est mort des suites d'un arrêt cardiaque," a précisé son agent Fabien Lecoeuvre.

Né en 1935 à la Trinité-sur-Mer dans une famille de mareyeurs bretons, Alain Barrière avait sa région chevillée au corps. Il s'y était d'ailleurs retiré à la fin de sa carrière. En 2006, le chanteur avait sorti un titre consacré à la région et intitulé "Hymne à la Bretagne". Fan de football, sport qu'il a pratiqué en club lorsqu'il était en lycée, Alain Barrière aimait se rendre dans les stades et avait même composé une chanson pour les Stade Rennais "Allez Rennes!" écrite en 1971, année de la victoire des Rouge et Noir en finale de la Coupe de France.

En février 2006, le chanteur était venu interpréter ces deux titres lors du match Rennes-Lens au stade de la route de Lorient. Il avait ensuite donné le coup d'envoi du match.