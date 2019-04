Quand Alain Bashung passait ses vacances dans l'Yonne

Beaucoup d'habitants de la fin des années 1960, début 1970, se souviennent de ce jeune homme à Saint-Julien-du-Sault (Yonne). Lydie Bourgoin avait une dizaine d'années à l'époque. Ses parents tenaient l'hôtel des Bons enfants. Et elle garde l'image d'un garçon de dix-huit ans qu'elle croisait dans la rue : "je le voyais avec sa guitare et pour moi, c'était une ombre, toujours habillé de noir, qui venait de Paris et que je regrette bien de ne pas avoir osé approcher."

Mais Alain Bashung s'était fait des amis à Saint Julien du Sault dont Didier Renaud : "on a fait des feux de camp, là-bas au camping au bord de l'Yonne. Il ne parlait pas beaucoup Alain, il n'avait pas une voix très forte, plutôt assez calme. C'était quelqu'un de doux."

Un garçon romantique aux cheveux longs

Et c'est sa soeur Marité qui tombera sous le charme de ce garçon romantique aux cheveux longs : "oui, il y a eu un petit bisou. C'était très mignon. Et puis après quand il m'a appelé pour me dire qu'il avait chanté pour moi, c'est vrai que cela m'a beaucoup marqué. _C'était sa première télévision_. Il a chanté et il a juste dit 'je le dédicace à Titou'. Et après il m'a envoyé le petit 45 tours et il y avait une dédicace dessus."

Quand Alain écrivait encore son nom avec un "C" mais à la fin des années 1960, il s'est dit que Baschung faisait un peu trop Allemand -

Plus que la musique c'est le personnage qui fait l'unanimité estime le maire Guy Bourras : "les gens dans la rue me disent tous 'vous avez eu une excellente idée, on l'a connu'. J'ai encore rencontré un monsieur hier qui m'a dit 'ah oui, il était vachement sympa." Le baptême de la salle devrait avoir lieu dans les prochains mois en présence de Chloé Mons, la veuve d'Alain Bashung.

Ci-dessous une des premières chansons composées par Alain Bashung en 1966, pour Évelyne Courtois alias Pussy Cat.