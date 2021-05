Quand archéologie et BD se rencontrent: l'exposition Chasseurs de trésors ouvre ce samedi au musée de Picardie

Du 29 mai au 29 août, le musée de Picardie lance l'exposition "Chasseurs de trésors". Elle propose de redécouvrir des pièces de la préhistoire et de l'Antiquité sous l'angle de la bande dessinée, qui permettent de découvrir avec humour et pédagogie l'histoire de ces vestiges.

Quand l'archéologie et la bande dessinée se rencontrent ! A partir de ce samedi 29 mai et jusqu'au 29 août, le musée de Picardie ouvre une exposition, "Chasseurs de trésors", réalisée en collaboration avec l'association amiénoise de bande dessinée "On a marché sur la bulle". Le musée du Louvre est aussi partenaire de cette exposition, à deux titres. D'abord, le musée national a prêté au musée de Picardie le trésor de Boscoreal, 23 pièces d'argenterie, retrouvées dans cette commune située près de Pompéi en Italie, après l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Autre contribution avec la maison d'édition du musée du Louvre : l'éditeur bande dessinée du musée, Fabrice Douar, a sélectionné les planches de bande dessinée présentées à côté des pièces archéologiques du musée de Picardie. Pour cela, il a travaillé avec la conservatrice du musée de Picardie Agathe Jaegerschmidt-Séguin. France Bleu Picardie vous propose de découvrir quelques images de cette exposition, ouverte de 9H30 à 19H du mardi au vendredi et de 11H à 19H les week-end et jours fériés.

Deux planches de BD retracent la découverte de silex dans la Somme : un nouvel éclairage pour les vestiges de la Préhistoire du musée de Picardie. © Radio France - Jeanne Daucé

Au premier plan, l'argenterie, trouvée peu après l'éruption du Vésuve en 79 ap. JC, prêtée par le musée du Louvre ; au fond les planches de BD qui relatent avec humour leur arrivée en France. © Radio France - Jeanne Daucé