Quand Christophe parlait de sa relation presque filiale avec Julien Doré

Christophe et Julien Doré

C'est par ces deux mots, "infinie tristesse", que Julien Doré, l'artiste qui a grandi entre Gard et Hérault a réagi ce vendredi matin sur son compte Twitter à la mort de Christophe, à l'âge de 74 ans. Julien Doré a une admiration sans limite pour Christophe et Gainsbourg. "C_'est un génie, un immense poète et un humain extraordinaire" (_extrait d'un entretien donné à France Info).

Au delà de leur blondeur et leur style décalé, il y avait comme une filiation entre Christophe et Julien Doré qui étaient devenus très proches avec des passions communes musicales, artistiques et d'autres aussi comme en témoignait Christophe sur France Bleu Hérault il y a trois ans :

"Notre point de rencontre au départ, c'est la pétanque. On joue ensemble au jardin du Luxembourg et c'est comme ça qu'on a commencé, "en bavardage". Il y a eu un de mes pianos que je voulais vendre, qu'il est venu essayer... Ce qui nous lie aussi c'est l'art, la peinture, l'architecture ..." (Christophe en 2017)

"C'est pas le show business qui nous lie..." Christophe paraltn de Julien Doré Copier

Christophe devait se produire le 24 juin aux arènes de Bouillargues dans le Gard. Il avait été l’invité des Internationales de la guitare de Montpellier à l'automne dernier.