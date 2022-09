Quand Grenoble gantait la Reine d'Angleterre

Si il y a au moins un lien entre Grenoble et la défunte reine Elizabeth II c'est une paire de gants. Des gants représentatifs du savoir-faire de la ganterie grenobloise et dont une main est présentée dans l'exposition "Fait main. Quand Grenoble gantait le monde" actuellement au Musée Dauphinois

C'est un gant au milieu de nombreux autres, exposé dans une vitrine du Musée Dauphinois à Grenoble, mais c'est un gant qui depuis jeudi a pris une autre dimension. Parmi les gants qui représentent le savoir-faire de la réputée ganterie grenobloise, jusqu'à la moitié du XXe siècle, au sein de l'exposition "Fait main. Quand Grenoble gantait le monde", un gant blanc se distingue avec la mention "EIIR" comme "Elizabeth II Regina". Un gant qui était, ou presque, de la fête du couronnement de la reine d'Angleterre en juin 1953.

Une copie "originale"

"C'est une pièce exceptionnelle, explique Olivier Cogne, directeur du Musée Dauphinois, réalisée à l'origine par la maison Dents, qui est une maison anglaise mais implantée à Grenoble, et cette réplique a été fabriquée à la même époque par la ganterie Perrin". Il faut dire qu'un lien commercial très fort s'était tissé au fil du temps entre les gantiers grenoblois et les riches britanniques. "Pour la bonne et simple raison, explique Olivier Cogne, que les gants de Grenoble étaient principalement écoulés sur le marché anglais [...] notamment depuis le second empire [...] et les producteurs anglais sont allés jusqu'à implanter des lieux de production ici". Elizabeth n'est d'ailleurs pas la seule "tête couronnée" britannique à avoir été gantée "made in Grenoble" puisque l'exposition présente aussi un gant réplique de celui que portait lors du couronnement de son époux, Alexandra du Danemark, femme du roi Edouard VII d'Angleterre.

Un gant symbolique du savoir-faire grenoblois

Une chose ne trompe pas quant à l'origine grenobloise du gant d'Elizabeth, c'est "la peau de chevreau, explique Olivier Cogne, cette matière de grande qualité, très fine, très dure à travailler et qui était une spécificité du gant de Grenoble". Le manchon de ce gant blanc, "témoigne d'un gros travail de broderie, de fils d'argent et d'or, en jersey de soie". Ce gant est visible, avec tous les autres de l'exposition, jusqu'au 27 mars au Musée Dauphinois à Grenoble.

Elizabeth II portait des gants similaires le jour de son couronnement en juin 1953 © Radio France - Laurent Gallien