Quand Jacques Prévert racontait Pornichet

Le poète et parolier Jacques Prévert nous a quitté il y a tout juste 40 ans ce mardi. Dans son recueil "Paroles", il a écrit sur Pornichet et sur la mer.

Il y a tout juste 40 ans, le 11 avril 1977, le poète et parolier Jacques Prévert nous quittait. Dans son recueil de textes et de poèmes "Paroles", publié en 1948, il écrit sur Pornichet et sur la mer, sous le titre "Enfance".

C'était tout petit Pornichet, un peu sauvage...

"Nous allions à Pornichet dans la Loire Inférieure. La mer, je courais après elle, elle courait après moi, tous les deux, on faisait ce qu'elle voulait. C'était comme les contes de fée: elle changeait les gens. A peine arrivés, ils n'avaient plus la même couleur, ni la même façon de parler. Ils étaient remis à neuf, on aurait dit des autres. Elle changeait aussi les choses et elle les expliquait. Avec elle, je savais l'horizon, le flux et le reflux, le crépuscule, l'aube, le vent qui se lève, le temps qui va trop vite et qui n'en finit plus. Et puis, la nuit qui tombe, le jour qui meurt et un tas de choses qui me plaisaient et que loin d'elle, très vite, j'oubliais. C'était tout petit Pornichet, un peu sauvage, mais il y avait le facteur, des pêcheurs, des marchands de cœur à la crème, et même une fois, un cirque est arrivé avec quelques pauvres animaux savants et un clown […]".