Quand Jean d'Ormesson était lycéen à Clermont-Ferrand

C'était lors de l'année scolaire 1940-41, Jean d'Ormesson fait un bref passage en Auvergne. Le futur académicien est en classe de première au lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Découvrez les archives.

Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale. Le père de Jean d'Ormesson est nommé à la tête de la Croix-Rouge française et doit travailler à Vichy. Une période de sa vie que l'écrivain raconte dans une autobiographie, "Je dirai malgré tout que cette vie fut belle", parue en 2016. "Il nous installe, ma mère et moi, flanqués de mon cousin Jacques et de sa mère, ma blonde et délicieuse tante Anne-Marie dont le mari est prisonnier en Allemagne, dans la modeste pension Bon Accueil à Royat et il m’inscrit en première, pour préparer mon bachot, au lycée Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand".

Le lycée Blaise-Pascal qui a ressorti, pour France Bleu Pays d'Auvergne, les archives de l'époque et notamment la "Distribution des prix" du 30 juillet 1941. On y retrouve le nom du jeune Jean d'Ormesson pour le "prix Chenu" que l'établissement accorde alors au meilleur élève de Lettres en classe de première.

Le bulletin des prix de Blaise Pascal de 1941 - Archives lycée Blaise Pascal

Archives du lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand

Le futur académicien est en première A2 et cumule les premiers prix : en composition française, en allemand et figure au "tableau d'honneur" de la classe.

L'intérieur du lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand tel que l'a connu Jean d'Ormesson. - https://sabix.revues.org

Toujours dans son autobiographie, Jean d'Ormesson parle de la cuisine du lycée et de la fameuse pension Bon Accueil, "aussi convenable que possible". Il décrit aussi un hiver glacial et plus rien ne retenant son père à Vichy, la famille décide de partir pour Nice.