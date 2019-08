Quand Jean-Pierre Mocky venait tourner à Salers en 1964 et s'imaginait être la victime d'un "sorcier" cantalien

Salers, France

Nous sommes en 1964, à l'époque Jean-Pierre Mocky vient tourner son film "La Grande Frousse" dans le Cantal avec deux acteurs d'envergure, Bourvil et Francis Blanche. Pour les besoins du tournage, le réalisateur fait appel à la population locale, amenée à tourner des scènes de figuration pour des scènes en extérieur. Son équipe doit filtrer les demandes des habitants locaux souhaitant apparaître dans le film.

"Il y a un type qui se présente et qui nous dit 'Je veux tourner dans le film'. Le régisseur a cru que c'était un ivrogne et il l'a viré. Et le type a jeté un sort ! On a jamais su ce que c'était..." - Jean-Pierre Mocky

L'affiche du film La Grande Frousse tourné en 1964 dans le Cantal, à Salers et Murat © AFP - SNC / Collection ChristopheL

Un "sort" auquel Jean-Pierre Mocky impute la mauvaise qualité de sa pellicule pour les scènes tournées dans la journée : "On visionnait la pellicule dans un cinéma du pays... Et il y avait des feux follets ! On regardait la scène et on voyait des feux follets, comme des petites lucioles qui passaient dans le film."

C'était un sorcier qui avait jeté un sort parce qu'on ne l'avait pas engagé !

Jean-Pierre Mocky raconte cette anecdote en 2017 au micro de Florian Royer.