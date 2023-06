Quand l'équipe de France Bleu Azur joue de la musique !

L'important, c'est de participer

Parce qu'on a tous une âme d'artiste, on a décidé de plonger dans le grand bain. Pour la Fête de la Musique, plusieurs membres de l'équipe de France Bleu Azur ont retiré leurs casquettes d'animateurs, techniciens, ou journalistes. Place aux musiciens et chanteurs, d'un jour ou de toujours. Débutants à encourager, virtuoses admirables ou casseroles inaudibles...A vous de voter pour votre prestation préférée ! Le gagnant recevra le "France Bleu d'Or" de la révélation.

Comme dirait Herbert Léonard, on fait ça "Pour le plaisir". Pour voter, ça se passe en bas de page.

Les nominés sont...

Alix (technicienne réalisatrice) avec "Toxic" (Britney Spears)

Hubert (technicien réalisateur) avec "Come as you are" (Nirvana) + "Under pressure" (Queen)

Jean Rinaud (animateur du 16/18) avec "Love Me" de Michel Polnareff (forçant le détail esthétique)

Quentin Lacrome (animateur du 6/9) avec "Diego, libre dans sa tête" de Michel Berger

Benjamin Pierson (journaliste) avec "I'm not rich" de The King's son (On ne se moque pas, on a dit !!)

Lola (stagiaire) avec "Running Up That Hill" de Kate Bush

Thierry Mesnage avec "Le France" de Michel Sardou

Comment voter ?