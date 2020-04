VIDÉO - Quand l'orchestre philharmonique de Nice joue "Carmen" en confinement

C'est l'un des opéras les plus célèbres au monde : Carmen de Georges Bizet. L'histoire d'une jeune bohémienne rebelle et séductrice qui déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. Elle se fait arrêter, le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s'échapper. En principe pour jouer, pour interpréter Carmen, il faut au moins 100 musiciens et choristes. Pourtant, confinement oblige, 34 musiciens de l'orchestre philharmonique de Nice ont joué Carmen chez eux.

Comment ont-ils fait ?

La trentaine de musiciens a enregistré chacun sa partition de son côté : violons, violoncelle, trompette, timbales, percussions. Toutes les vidéos ont ensuite été assemblées, montées. La difficulté était d'être dans le même rythme. Et pour cela, un métronome était "réglé sur 130 pulsation pour se synchroniser".

L'Opéra de Nice travaille déjà sur un nouveau projet : le Coeur des esclaves, extrait de Nabucco de Giuseppe Verdi.