Quand la charpente de l'église Notre Dame...de Saint-Lô fut reconstruite en béton armé après la guerre

La polémique continue autour de la reconstruction à venir de la charpente de Notre Dame de Paris : reconstruction en bois à l'identique ou en titane? Coup de projecteur sur la Manche qui après la seconde guerre mondiale en 1944 a dû restaurer plus de 300 églises.

Manche, France

4 jours après le terrible incendie à la cathédrale Notre Dame de Paris beaucoup de questions autour de sa reconstruction. Quand ? Pour combien de temps ? Et surtout comment ? A l'identique ou pas ? Charpente en titane ou en bois ? Au sortir de la seconde guerre mondiale en 1944 la Manche a dû restaurer plus de 300 églises qui avaient été bombardées .Dont celle de Notre Dame...de Saint-Lô (Saint-Lô ville détruite à 95%). Une église dont une partie de la nef, une des tours et la façade avaient été bombardées.

Le béton, matériau de l'époque

L'idée à l'époque reconstruire Notre dame de Saint-Lô différemment mais en gardant en mémoire ce qui s'est passé en utilisant du chiste vert (pierre de la région) quant aux charpentes du bâtiment elles ne seront pas refaites en bois mais en béton armé. Robert Dlaizeau conservateur des musées de Saint-Lô : "c'est pratique, résistant, ça ne brûle pas et c'est très répandu à l'époque. Un monument historique n'est pas figé dans le temps. Il peut être remanié, détruit, reconstruit...Chaque époque apporte son regard, ses techniques et pour le 20e siècle c'est le béton".