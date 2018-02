Châteauroux, France

"La danse intégrée abolit les frontières entre valides et non-valides. Il n'y a que des hommes et des femmes qui dansent ensemble, c'est incroyable. Il faut le voir pour le croire." Hervé Pigale est un ardent défenseur de la danse intégrée. Directeur de l'établissement Blanche de Fontarce, à Châteauroux, il accueille sur son site des adultes handicapés.

Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, plusieurs de ses encadrants ont suivi une formation de danse intégrée pour accompagner les résidents dans cette forme d'expression corporelle. Car danser malgré le handicap, c'est possible, explique Valérie, l'une de ces encadrants : "On peut danser avec nos jambes, mais aussi avec nos bras, notre tête et même nos yeux ! La danse, c'est aussi dans le regard."

Les pas de danse sont appris via des exercices, en duo avec un valide. Un danseur se lance dans des gestes, l'autre le mime comme un miroir. "C'est une excellente forme de travail sur la motricité" explique Frédérique, la responsable de l'unité socio-éducative dans ce foyer. Et on a des personnes qui ont du mal à communiquer, qui se sont ouvertes grâce à la danse intégrée, par la participation, le regard, le toucher. Elles sont dans une situation valorisante, avec un vrai épanouissement personnel."

C'est le cas pour Amélie, une des résidentes du foyer de Blanche de Fontarce. Depuis toujours elle rêvait de danser, elle a même participé plusieurs fois au festival Darc à Châteauroux.

9 de ces résidents partiront donc à la Réunion, le 26 mars, pour participer à un festival de danse intégrée, pour la première fois. Ils ont besoin de 15 000 euros et ont lancé une cagnotte en ligne. L'aboutissement de plusieurs années de travail, et peut-être le début du développement de cette discipline dans le département.