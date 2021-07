Quand la météo maussade fait le bonheur de sites touristiques en Drôme et en Ardèche

Le tourisme se porte bien en Drôme et en Ardèche. Particulièrement pour les sites couverts qui voient affluer les visiteurs en cas de journée maussade.

"Sans conteste, il est évident que le malheur des uns fait le bonheur des autres et pour la grotte Chauvet quand il pleut, on se fait harceler d'appels", constate Alban de Goulaine, le directeur du site du Sud Ardèche. Les 6 et 7 juillet, les touristes ont fui les nuages et se sont réfugiés à l'intérieur du site. "Nous avons eu un pic de visiteurs avec près de 2.000 visiteurs sur la journée ce qui n'est pas forcément simple à gérer quand les trois-quarts des visiteurs demandent une visite guidée", complète Alban de Goulaine.

La ferme aux crocodiles, à Pierrelatte, site en partie couvert, constate aussi des pics de fréquentation les jours de mauvais temps. Depuis la réouverture au mois de juin, environ 600 visiteurs sont accueillis tous les jours. Le premier dimanche de juillet où il a plu, 2.600 personnes sont venues voir les crocodiles. "Ça a été un peu un électrochoc pour les équipes qui sortaient d'une longue période d'hibernation mais on était tous ravis de se faire remuer par le public qu'on adore", raconte Samuel Martin, directeur du site.

À Tain-L'Hermitage, la Cité du chocolat Valrhona ne connait pas encore l'affluence du plein cœur de l'été mais là aussi les pics de fréquentation coïncident avec les jours de mauvais temps. Faut-il alors espérer une météo pourrie pour cet été ? Le directeur Franck Vidal rigole : "Ce serait l'idéal pour les sites touristiques mais pas pour les touristes".

Les journées de soleil ne dopent pas forcément, à l'inverse, la fréquentation des sites en extérieur. Le Palais idéal du facteur Cheval à Hauterives se rend compte qu'en cas de très fortes chaleurs, les touristes préfèrent aller se baigner plutôt que de visiter le site.