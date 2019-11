Quand la pluie enchaîne les tours de manège, ça mine le moral des forains à Pau

La fête foraine est installée à Pau depuis le premier novembre et depuis, il pleut. La situation commence à devenir pénible et inquiétante pour les forains qui n'ont que trois weekends pour rentabiliser cette fête.

Pau, France

Les forains ont des charges fixes, comme les droits d'occupation à verser à la ville, ou la publicité. La fête a réintégré la place Verdun, devant la caserne Bernadotte. Les allées restent plus fréquentables qu'au stade Tissié, mais il commence à y avoir de la boue. Les forains qui s'en sortent le mieux ce sont ceux qui ont des manèges enfantins. Difficile en effet de résister à la demande des plus petits et puis la plupart de leurs manèges sont couverts. Les parents peuvent attendre à l'abri que les petits aient terminé leurs tours. C'est plus compliqué pour les "pêches au canard" ou les grands manèges aériens à sensations.

Quand la fête foraine a les pieds dans l'eau