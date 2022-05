Quand la rue de la cité havraise se transforme en plateau de cinéma

Quand le Havre prend des airs d'Hollywood ! Un court-métrage a été tourné aux quatre coins de la ville, notamment aux Docks, quai des Antilles, ou encore sur les hauteurs, rue de la cité havraise. Le tournage a débuté samedi 30 avril et s'est achevé le vendredi 6 mai au soir. Ce court-métrage, intitulé "Rosa", sera diffusé sur France 2 en 2023.

La réalisatrice, Myriam Donasis, et une partie du casting et de l'équipe technique sont havrais. Le Havre, son architecture, son ambiance industrialo-portuaire, ses petites ruelles insoupçonnées, c'est un décor de cinéma parfait, assure la cinéaste, qui tenait absolument à tourner une partie de son film rue de la cité havraise : "Quand je suis arrivée au Havre où je vis maintenant depuis plus de quatre ans, j'ai sillonné la ville et cette rue m'a littéralement appelée, elle est intéressante graphiquement, avec ces enfilades de maisons ouvrières et la perspective des usines au loin, elle représente la ville et en même temps, il y a des petits clins d'œil à la Californie."

Si vous voulez soutenir le film, vous pouvez faire un don pour aider à finaliser la production sur la plateforme proarti.

Il n'y a pas que les caméras au cinéma, il y a aussi la prise de son (et on en sait quelque chose) © Radio France - Olivia Cohen

Tourner en extérieur quand il ne pleut pas

C'est dans cette rue étroite, en pente et bordée de petites maisons aux couleurs pastel que Rosa, le personnage central, est censée habiter. L'équipe a donc installé ses caméras au milieu de la chaussée ce mardi 3 mai, et pour Nathalie Lovighi, actrice qui interprète Rosa, tourner en extérieur, c'est plus agréable que les plateaux de cinéma : "On a la chance de ne pas avoir de pluie, je ne vous aurais peut-être pas dit ça sous des trombes d'eau."

Son partenaire, Victor, 8 ans, joue le petit garçon qui va chambouler la vie de Rosa. Victor s'est un petit peu écorché le nez en tombant mais la maquilleuse Ambre Masurier sort tout son attirail pour camoufler ça. "Avec les enfants, on n'a pas besoin de beaucoup de produits, le rendu doit rester naturel", glisse la professionnelle constamment armée de son pinceau.

Des chats dans le champ

La scène à tourner ce jour-là est celle de la rencontre entre Rosa et l'enfant, qui lui envoie malencontreusement son ballon de football sur l'épaule. C'est la réalisatrice, Myriam Donasis, qui a montré à Victor comment faire.

Ce n'est pas toujours facile de tourner en extérieur. Des membres de l'équipe bloquent les accès de la rue mais il y a quand même une ou deux voitures qui se faufilent. Il y a aussi des visiteurs surprises (notamment des chats) qui s'invitent régulièrement dans le champ, même des membres de l'équipe se laissent prendre et sont invités à se cacher hors champ.

Rachid, qui habite là et qui est sorti sur le pas de sa porte pour observer le tournage, le confirme : "La rue est très photogénique, elle a déjà été utilisée pour une pub de la ville qui disait 'ici, c'est Los Angeles' !" Les riverains ont hâte de découvrir le résultat à la télévision.

