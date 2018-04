Il signait F'murrr et s'est fait connaître en dessinant des moutons complètements déjantés. L'auteur de bandes dessinées Richard Peyzaret s'est éteint mardi dernier. C'était un amoureux de Ligugé et de son festival.

Personnage atypique dans le monde de la BD, il cultivait le non-sens, l'absurde et l'humour décalé, à l'instar d'un Fred ou d'un Gotlib. Il adorait déconstruire les mythes et les raconter à sa manière : Robin des Pois, Jehanne d'Arc, Spirou (féminisé en Spirella, croqueuse d'écureuil). Il s'est aussi attaqué à l'actualité au début des années 80 avec « Le char de l'état dérape sur le sentier de la guerre », album inspiré par l'invasion de l'Afghanistan par les troupes russes en 1979.

F'murrr à propos de son album sur l'Afghanistan Copier

L'homme d'image, plutôt taiseux, s'est confié à Karine Ducher en 2011 © Radio France - Yves Besnard

Mais c'est avec le « Génie des Alpages » que F'murrr s'est fait connaître. Série née dans le journal Pilote, dirigé à l'époque par René Goscinny. Bande dessinée mettant en scène des moutons et leur berger dans les Alpages. Un petit monde fait de non sens et de poésie où les moutons philosophent avec leur berger.

Ecouter F'murr parler de sa conception du dessin Copier

Tombé amoureux du Poitou à l'occasion d'une invitation au festival de BD de Ligugé, non seulement il est devenu un auteur régulier de ce festival mais en plus il y venait régulièrement en villégiature, hors festival.

Pourquoi F'murrr aimait Ligugé Copier

Véritable passionné de dessin, F'murrr ne se séparait jamais de son carnet de croquis. A la terrasse d'un café, à une table de restaurant, dans le train ou même en voiture (il ne conduisait pas), F'murrr dessinait... Une personne vue dans la rue, un chat, un chien, vous-même si vous étiez en face ce lui. Il pouvait vous croquer le portrait en quelques secondes. Mais pas question pour lui de faire de la caricature politique.

F'murrr à propos des caricatures (c'était en 2011) Copier

"J'ai pas envie de salir mon crayon en dessinant des têtes que je n'aime pas" disait F'murrr. Bienheureux Yves Besnard, croqué sur un coin de table par F'murrr © Radio France - Yves Besnard

D'une grande érudition, il s'intéressait à tous les arts. Il était notamment fasciné par l'atelier d'émaillerie de l'abbaye de Ligugé qu'il avait visité avec grand intérêt. D'ailleurs, un émail d'après un de dessin original de F'murrr avait été créé par les moines de Ligugé. Une fabrication dont F'murrr avait suivit les étapes avec passion. Il n'en existe que 20 exemplaires, numérotés et signés par F'murrr.

L'émail réalisé par les moines de Ligugé d'après un dessin original de F'murrr (il n'en existe que 20 exemplaires) © Radio France - Yves Besnard