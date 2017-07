Quand le Haut-Koenigsbourg inspire "Le Seigneur des anneaux"

Pour fêter les dix ans d'appartenance du château au département du Bas-Rhin, une exposition intitulée "Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du Milieu" se tient jusqu'au 22 août à Strasbourg.

"C'est le trône de Bilbo", nous montre Greg Gense, grand collectionneur et président de l'association Toys Attack. La petite pancarte à côté décrit un fauteuil en chêne sculpté avec une assise en cuir, daté du 18e ou du 19e siècle, et appartenant... à la collection du Haut-Koenigsbourg. "Au tout début du Seigneur des anneaux, quand le magicien Gandalf entre dans la maison de Bilbo, le hobbit, un fauteuil apparaît un long moment à l'écran. Et on se rend compte que c'est le même fauteuil que celui-là", poursuit Greg Gense. Une vingtaine d'objets du même type sont rassemblés à l'Hôtel du département, à Strasbourg, jusqu'au 22 août, dans une exposition intitulée "Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du Milieu".

Fauteuil en chêne de la collection du Haut-Koenigsbourg, exposition "Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du milieu" à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

Une inspiration architecturale

Figurines, casques, armures... Au premier abord, le visiteur découvre près de 200 objets de collection liés aux films du Seigneur des anneaux. L'immense majorité a été prêtée par des collectionneurs, réunis au sein de l'association Toys Attack, qui a mis sur pied cette exposition aux côtés du département du Bas-Rhin. Quelques objets ont été prêtés par le Haut-Koenigsbourg, afin de fêter les dix ans d'appartenance du château au département. "Ces objets ne sont jamais sortis du château", souligne Fabienne Bluem, chargée de l'événementiel au conseil départemental :

Le directeur artistique du Seigneur des anneaux, John Howe, a fait ses études à Strasbourg. Et il a flashé sur le château du Haut-Koenigsbourg.

Armet à visière de la collection du Haut-Koenigsbourg, exposition "Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du milieu" à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

C'est surtout dans l'architecture des châteaux sortis de l'imagination de John Howe que l'inspiration du Haut-Koenigsbourg se fait sentir. "Notamment pour la citadelle de Minas Tirith, assiégée dans Le Retour du roi par les forces de Sauron, précise Greg Gense. Certaines tours, certains fragments de la citadelle, rappellent le Haut-Koenigsbourg, c'est flagrant."

Reportage sur l'exposition "Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du Milieu" Copier

Des photographies de Kenevra, artiste strasbourgeois habitué à mêler patrimoine alsacien et univers fantastique, viennent compléter l’exposition, ainsi qu'une série d'événements tout au long de l'été.

Calice en cuivre de la collection du Haut-Koenigsbourg, exposition "Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du milieu" à Strasbourg © Radio France - Aude Raso