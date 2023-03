Quand le magazine "Podium" de Claude François naissait à Toulouse et que Sheila jouait à la petite souris

C'était un magazine à la gloire de Claude François : le magazine "Podium", vendu à des milliers d'exemplaires dans les années 70. Mais saviez-vous qu'il avait été créé par le Toulousain Claude Bernardini ?! Sa fille, Cécile, était dans la matinale de France Bleu Occitanie ce mercredi 29 mars avec Sébastien Brethenou.

Les deux Cloclo

Le magazine a été créé en 1971 ; à l'époque, c'est un mensuel qui réunit des stars. Le premier numéro affiche par exemple avec Gilbert Montagné en couverture. Mais rapidement, Claude Bernardini (par ailleurs musicien) rencontre Claude François. "Tout de suite, ils ont eu envie de faire quelque chose ensemble", raconte Cécile Bernardini. "On en était au numéro 8, le numéro 9 a été celui des deux Cloclo! Ils sont allés manger au restaurant de l'Ubu-une boîte de nuit toulousaine- et Claude François a dit "Ton journal il m'intéresse!" Et donc, après avoir mangé et avant de danser ils sont partis dans cette nouvelle vie de Podium!"

Cécile Bernardini raconte aussi que Claude Francois appelait son père "le paysan du sud ouest", parce qu'il se plaignait des tomates sans goût de Paris.

Les dents de lait et Sheila en petite souris

Cécile Bernardini a donc côtoyé beaucoup de stars dans son enfance. "On a appris plein de chorégraphies avec les Clodettes car elles nous gardaient souvent ma sœur et moi. On avait 6 et 8 ans, elles étaient adorables." Parfois, son petit déjeuner était servi par Sheila ! "J'ai perdu mes premières dents de lait, c'est Sheila qui m'a dit "il faut la mettre sous l'oreiller" car je ne savais pas comment faire. Et le lendemain, la petite souris est passée !" Elle raconte aussi qu'Alain Chamfort "était très gentil" et les emmenait au cinéma.

Claude Bernardini quittera l'aventure Podium en 1976, le magazine ne survivra pas à la mort de Claude François en 1978. Il sera brièvement relancé dans les années 90.

