Quand le Musée d'art et d'archéologie de Guéret s'invite dans les écoles creusoises

Vous le savez peut-être, le Musée d'art et d’archéologie de Guéret est en travaux jusqu'en 2021. En attendant, les médiateurs culturels sillonnent le département les mardis pour rencontrer des élèves des écoles creusoises. L'occasion de faire entrer l'art dans les salles de classe.

Guéret, France

Avec une mallette pédagogique, Nathalie Moreau traverse la Creuse chaque mardi. A l’intérieur, on y retrouve de la peinture, un chevalet et des reproductions d’œuvres exposées au Musée d'art et d'archéologie de Guéret. Cette jeune femme est animatrice culturelle au musée de Guéret. Comme celui-ci est en travaux jusqu’à 2021, l'animatrice va à la rencontre des écoliers creusois pour faire venir l'art dans les écoles.

Les enfants de la classe de CE1 ne lâchent pas du regard la reproduction d'un tableau d'Armand Guillaumin © Radio France - Nina VALETTE

Vulgariser l'art et le rendre accessible

Ce mardi, Nathalie Moreau, animatrice au musée guérétois va faire entrer l'art dans la petite classe de CE1 de l'école élémentaire Langevin à Guéret. Dans la classe, les enfants écoutent attentivement les explications : "Voici un tableau d'Armand Guillaumin. _Il représente un paysage creusois_. Est-ce que vous reconnaissez ?" lance Nathalie Moreau. "On dirait un château tout en haut" s'amuse Mélanie. "En effet, c'est le château de Crozant" renchérit Nathalie Moreau.

Mélanie , future artiste ? © Radio France - Nina VALETTE

L'occasion de détailler les couleurs, les perspectives, les jeux d'ombres et de lumières mais aussi de définir la ligne d'horizon. Une démarche pleine de sens pour l'animatrice du musée de Guéret : "C'est aussi l'occasion de permettre à ses enfants _de voir que ces œuvres d'arts ne sont pas inaccessibles, elles leurs appartiennent, c'est du patrimoine public_, ce n'est pas réservé à une partie de la population" insiste Nathalie Moreau avant d'ajouter pleine d'espoir : "Ils auront peut-être envie d'aller au musée avec leurs parents après cette journée".

Et pourquoi pas essayer ?

Après la théorie, c'est au tour de la pratique. Les enfants dessinent un paysage. "Il faut positionner la ligne d'horizon. D'ailleurs sur le tableau d'Armand Guillaumin, elle est où la ligne d'horizon ?" questionne Nathalie Moreau. L'occasion d'apprendre du vocabulaire de manière ludique.

Ecoutez le reportage de Nina Valette à l'école Paul Langevin à Guéret Copier

Les enfants plongent ensuite leurs feuilles sous l'eau, pour travailler la couleur à l'aide de peinture aquarelle. "Vous allez voir que pour atténuer la couleur, il suffit de rajouter de l'eau" explique l'animatrice.

Les élèves de CE1 de l'école de Langevin à Guéret © Radio France - Nina VALETTE

Des enfants qui terminent la séance heureux de pouvoir rapporter les dessins chez eux, avec quelques connaissances supplémentaires. Certains d'entre eux le disent, ils insisteront à la maison pour retourner au musée très vite.