VIDEO - "Quand ?" le nouveau single de Trois Cafés Gourmands écrit et composé avec Jean-Jacques Goldman

Les Corréziens de Trois Cafés Gourmand sortent un nouveau single ce vendredi et quel morceau ! "Quand ?" a été co-écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. Il s'agit du premier extrait d'un album dont la sortie est prévue le 25 novembre.

France Bleu Limousin : un titre co-signé par Jean-Jacques Goldman, c'est un beau et un gros coup artistique et aussi médiatique parce que ça fait déjà beaucoup parler. Comment vous avez fait ça ?

Sébastien Gourserol : On a fait ça de la plus simple des manières et on a fait ça de façon amicale. On n'a pas eu l'impression d'aller chercher un gros coup, de faire quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de commande. On a eu vent que Jean-Jacques Goldman avait entendu parler de nous sur l'aventure en 2019, on avait plutôt des bons retours. On a décidé de évidemment de le contacter. Et puis une amitié s'est créée au fil des années, puisque ça fait deux ans et demi et on en est arrivé à faire cette composition là ensemble. En tout cas à coécrire le texte ensemble parce que pour Jean-Jacques, il était évident que cette chanson n'existerait que si on partageait le texte, puisque c'est nous qui allons le défendre sur scène et que pour lui, il était important qu'on en écrive une partie et que ce résultat émane de nos quatre cerveaux, de nos huit mains.

Qui va vers l'autre ? Pour la composition, on comprend que vous êtes en contact depuis pas mal de mois.

Jean-Jacques nous a envoyé une petite une maquette, un petit son. Il chantait par dessus et ça fait bingo direct ! On a senti ce qu'on pourrait écrire sur ça, on a senti qu'on pourrait partager des choses et des émotions. Et c'est ce qui s'est passé sur ce titre là. Après, évidemment, on a travaillé avec ses équipes avec Eric Benzi à Bois-Colombes. On a fait l'aventure à fond et on a gardé ce secret pendant deux ans et demi, c'était très long.

C'est impressionnant, c'est archi motivant. C'est même plus que ça, on imagine. Alors ça fait quoi ?

C'est très impressionnant. La première fois quand on lance Skype ou quand on lance la conversation vidéo. Mais très vite, au bout d'une minute comme il est très simple, Jean-Jacques, et qu'il est plein d'humour, l'atmosphère est détendue tout de suite et on a l'impression de parler très vite à un copain, une connaissance, à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Et ça, ça fait du bien et ça a permis de travailler. Évidemment, la première fois qu'on lui renvoie des paroles, on se dit oulala, j'ai apppuyé sur envoyer, c'est parti. Et puis les retours se font d'une façon bienveillante, donc ça a été vraiment un superbe échange.

Finalement, c'est vraiment un mix de tous vos apports et de tous vos regards ?

Oui, exactement un mix de nos regards, de nos idées, de ce qu'on pense des choses tout en ne prenant jamais partie de quelque chose ou quoi, puisque il y a quatre personnes différentes, quatre entités différentes et on pense peut être des fois des choses qui sont presque parallèles, mais pas exactement, qui ont la même finalité. Donc, c'est un éveil des consciences ce titre et ce n'est pas moralisateur. On n'est pas en train de faire la morale sur un sujet ou un autre.

Quand cette idée, ce thème ? Les paroles qu'est ce qu'elles signifient pour vous, qu'est ce qu'elles signifient pour Jean-Jacques Goldman ?

Je ne parlerai pas en son nom, je n'ai pas cette prétention et loin de moi l'idée de le faire. Mais je vous dis le but c'est d'éveiller les consciences sur des sujets qui, malheureusement, existaient déjà il y a très longtemps. Si on parle des sujets de guerre et de paix, de tolérance des gens, de mariages, de choses comme ça, évidemment, là, tout de suite, ça résonne. Aujourd'hui, un sujet a été rajouté qui est l'écologie. On est tous sensibles, plus ou moins à différents degrés, différents niveaux, sur ces sujets là. On voulait juste dire à notre public, nous aussi, on y pense, on essaye de faire des choses. En tant qu'artiste, qu'est ce qu'on peut faire? On peut essayer d'en parler justement et de le faire ressentir aux gens. En chanson en fait.