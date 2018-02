Perpignan, France

On connait les files d'attente devant les salles de concert pour voir Cali. Cette fois c'était devant une librairie que les fans se sont précipités pour échanger avec l'artiste auteur de son premier roman. A la librairie Cajélice, dans le centre de Perpignan, le chanteur a pris le temps d'échanger avec ses fans qui ont dû patienter une bonne vingtaine de minutes dans la file d'attente.

témoignages : des lecteurs qui se retrouvent dans le livre de Cali Copier

Cali, humblement, présente son roman. Un livre qui aborde le drame de son enfance : la mort de sa mère. Un livre émouvant et qui semble toucher les lecteurs, particulièrement en pays catalan. Dans cet exercice de dédicaces de livre, le chanteur a trouvé son compte.

"C'est nouveau pour moi, j'ai fait sept disques et c'est déjà quelque chose quand je signe. Là, c'est un bout de ma vie que je signe à chaque fois. Je retrouve des gens qui m'ont vu à Thuir, qui me connaissent, une dame vient de me parler de ma maman qu'elle a connue il y a longtemps, ça me touche beaucoup. Ce qui me plaît c'est que je me sens protégé, même à mon âge, comme si j'étais le petit Bruno et quand on me voit à la télé ou sur la route on me dit qu'on est derrière moi donc ça c'est inestimable et magnifique."

Cali dédicace son livre : reportage France Bleu Roussillon Copier

Le livre "Seul, les enfants savent aimer" avait d'abord été édité à 20.000 exemplaires. 15.000 de plus ont été mis en vente. Cali reviendra prochainement dans le département pour multiplier les séances de dédicaces.