L'actrice Stéphane Audran, décédée à l'âge de 85 ans mardi, était à l'affiche des Noces Rouges, film de Claude Chabrol tiré de l'affaire des "amants diaboliques" de Bourganeuf. Ce fait divers avait défrayé la chronique en 1969 en Limousin et avait inspiré le réalisateur et son actrice fétiche.

Creuse, France

Près de 8 ans après la mort de Claude Chabrol, la disparition de l'actrice Stéphane Audran, hier (mardi), à l'âge de 85 ans, résonne en Creuse. Ex-épouse du réalisateur, qui était très attaché à la Creuse et notamment au village de Sardent où il avait une maison, Stéphane Audran était aussi l'une de ses actrices fétiches et avait, dans sa longue carrière, joué dans le film les Noces Rouges dont le scénario rattachait une fois de plus le couple à la Creuse.

Les "amants diaboliques de Bourganeuf" deviennent Les Noces Rouges à l'écran

Pour cette oeuvre, Chabrol s'était largement inspiré d'un fait divers qui s'était déroulé en 1969 à Bourganeuf : l'affaire des "amants diaboliques", dans laquelle une femme et son amant avaient mis en scène la mort du mari. Dans le film - tourné dans l'Indre - ce fait divers devient l'histoire d'un notaire trompé par sa femme et qui finit assassiné par celle ci avec la complicité de l'amant. Une avant-première du film avait même eu lieu à Bourganeuf en 1973.