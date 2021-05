Quand les cendres de Napoléon remontaient la Seine et traversaient Rouen

Il y a 200 ans, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte décédait à Sainte-Hélène. Rouen et la Normandie se souviennent du retour des cendres, 19 ans plus tard. Le cercueil de l'empereur avait changé de bateau à Val de la Haye près de Rouen, avant de remonter vers Paris.

Emmanuel Macron commémore ce mercredi le bicentenaire de la mort de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, le 5 mai 1821. 200 ans après son décès la figure de l'empereur passionne et divise toujours. "Vivant il a manqué le monde, mort, il le possède" écrivait Chateaubriand. Lors du retour du corps de Napoléon, 19 ans plus tard en 1840, le bateau qui le ramenait a remonté la Seine entouré d'une foule immense. A hauteur de Val de la Haye près de Rouen le cercueil changea de bateau pour rejoindre Paris. En 1844 une colonne a été érigée sur place pour se souvenir de l'événement, avec un aigle aux ailes repliées, symbolisant la fin du vol de l'Aigle.

Ce retour des cendres "a été un très grand événement" racontait sur France Bleu Normandie Thierry Lentz, historien et directeur de la Fondation Napoléon. "Un grand événement d'ailleurs qui a pris un peu tout le monde par surprise, parce que le bateau qui revenait de Sainte-Hélène avait pris beaucoup d'avance. Ce qui fait que pas grand chose n'était prêt au moment où le bateau est arrivé. Mais on a quand même réussi à décorer plusieurs bateaux qui devaient remonter la Seine jusqu'à Paris. Et c'est à Val de la Haye que les cercueils de l'empereur ont été transférés sur un bateau qui avait un nom assez original, la Daurade, et qui a donc ensuite remonté la Seine devant des milliers, probablement même des centaines de milliers de personnes, où les vieux soldats avaient revêtu leur uniforme où les plus jeunes étaient menés par leurs parents et leurs grands-parents. Ca été un très grand événement populaire".

C'est à Val de la Haye que les cercueils de l'empereur ont été transférés. Thierry Lentz

La statue de Napoléon devant l'hôtel de ville de Rouen est actuellement en restauration. A l'automne 2020 le maire de Rouen Nicolas Mayer Rossignol a annoncé son souhait de la déplacer ensuite vers un autre endroit pour mettre à la place une figure féminine comme Gisèle Halimi. Une concertation doit être menée. Thierry Lentz avait réagi: "Cette statue était là depuis 150 ans et je pense que les raisons qui avaient été avancées par le maire étaient un peu surprenantes. Je ne sais pas ce qu'a fait Gisèle Halimi pour Rouen, mais je ne pense pas qu'elle ait été très active dans cette ville. Alors que Napoléon a contribué à son développement économique. Il y est venu plusieurs fois. Il a permis la construction de ponts. Il a permis par les commandes publiques de relancer les filatures. Donc on ne peut pas dire qu'il n'avait rien fait pour Rouen".

Thierry Lentz - Bruno Klein, 2000

Récoutez ici l'interview de Thierry Lentz Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi VIDÉO - Un coffre mystérieux découvert sous la statue de Napoléon à Rouen