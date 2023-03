Quand les joueurs du Stade Toulousain s'invitent sur la scène de l'Orchestre National du Capitole

Le Stade Toulousain et l'Orchestre National du Capitole organisent le 22 mai prochain à 19h30, à la Halle aux Grains, une soirée de gala exceptionnelle en présence des joueurs. Un spectacle au profit de l'association Aïda qui soutient les jeunes touchés par un cancer, mais aussi des programmes de l'Orchestre National du Capitole qui œuvre pour l'accès à la musique aux handicapés et aux jeunes.

Guitoune ou encore Roumat parmi les musiciens

L'annonce a été faite ce mardi après-midi. Et l’Orchestre du Capitole avait pour l'occasion invité les Stadistes comme Sofiane Guitoune ou Alexandre Roumat à partager une répétition. Les Internationaux sont eux à Marcoussis pour préparer France - Pays de Galles samedi. Le chef d'orchestre Pierre Bleuse était ravi d'accueillir ces beaux bébés. "C'était magnifique de les voir à l'intérieur de l'orchestre et de voir leurs visages attendris par la musique."

Et Ugo Mola en chef d'orchestre improvisé

Pierre Bleuse a même invité le manager du Stade Toulousain Ugo Mola à diriger l'orchestre sur l'air de la 9e symphonie du Nouveau monde du Tchèque Antonin Dvorak. "C'est plus qu'impressionnant et c'est chouette de mélanger les genres. Y a beaucoup de garçons intéressés. Il y a un peu de tout dont du classique. Parce qu'on a lancé notre saison sur une musique qui revient. Mais ce qui est marrant c'est qu'ils avaient envie de toucher à tout et c'est là que le danger peut arriver."

A l'inverse, les musiciens de l'orchestre seront invités à venir assister à un entrainement du Stade Toulousain.