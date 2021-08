Quand les villes des Hauts-de-France mettent tout en œuvre pour accueillir des tournages de séries

En 2019, sept séries ont été tournées dans les Hauts-de-France, huit en 2020, et déjà six depuis début le début de l'année. C'est donc en augmentation se félicite le directeur général de Pictanovo, Godefroy Vujicic.

Pictanovo, c'est une association créé en à l'initiative de la région Nord-Pas-de-Calais, qui aujourd'hui rayonne sur tout les Hauts-de-France et dont l'objectif est de soutenir la création audiovisuelle dans notre région. Elle met notamment en lien les producteurs, réalisateurs et les communes prêtes à accueillir des caméras.

La richesse des paysages de la région

Godefroy Vujicic vante les avantages du territoire. "On a des villes partenaires, de toutes tailles. Mais aussi une base de données, avec 1100 décors bâtis et naturels, sur les cinq départements, avec une proposition riche, patrimoniale, naturelle ou avec des studios. Ainsi qu'une compétence avec le bureau d'accueil des tournages qui est un facilitateur d'accueil et de mise en relation entre producteurs, techniciens, bases de données, décors. On a beaucoup de décors. Il nous manque juste la tour Eiffel et les montagnes"

Les villes aussi cherchent à accueillir des caméras. Roubaix, par exemple, a créé un poste spécifique. Alice Majka est chargée de production d'arts dans l'espace public. Sa mission c'est de développer l'accueil des tournages. Avec des retombées.

Un euro donné pour subventionner un tournage, c'est au moins sept euros dans l'économie du territoire - Alice Majka, chargée de production d'arts dans l'espace public à Roubaix

"Avec un tournage, il y a trois impacts : Quand on communique dessus, que la population est au courant. Le deuxième c'est quand ça tourne, que la ville est chamboulée et qu'on la découvre sous un autre angle parce qu'elle devient un décor. Le dernier impact c'est l'image que ça renvoie de la ville, est-ce que les habitants en sont fiers. Sans compter l'impact économique, évidemment puisque ça fait de la résidence sur le territoire, des habitants qui sont embauchés. C'est pas direct pour la ville, mais elle enrichi les habitants qui font que la ville est plus jolie après."

Depuis le début de l'année 2021, la ville de Roubaix a accueilli 73 jours de tournages. Des séries, des téléfilms, des clips, voir des longs métrages.