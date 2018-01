Quand l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz est invité sur un plateau, il laisse rarement indifférent. Ca a encore été le cas ce samedi 27 janvier au cours de l'émission de France Inter consacrée au cinéma "On aura tout vu". Interrogé par Christine Masson au sujet du festival du film fantastique de Gérardmer dans les Vosges, qui aura lieu du 31 janvier au 4 février, dont il présidera le jury longs métrages, Mathieu Kassovitz s'est livré de manière assez surprenante :

Je me suis fait arnaquer, je crois parce que je suis tellement arriéré que je pensais qu'on était encore à Avoriaz et que j'allais faire du ski. Je me rappelle quand j'allais au festival d'Avoriaz avec mes potes, pour aller découvrir les premiers films fantastiques dans les années 80."

Le festival d'Avoriaz a tenu sa dernière édition en... 1993. Mathieu Kassovitz à la fois content d'être à la montagne et pas forcément motivé (pour l'instant) à l'idée de passer ses journées dans des salles obscures :

Ca va être raquettes dans les bois. Je vais être obligé de me taper trois films par jour et je ne pourrai pas éviter. Non, c'est cool, ça me fait plaisir. J'aime pas les festivals mais là, j'avais envie de...j'avais besoin un petit peu de partir en vacances aussi."