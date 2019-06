Quand Michel Serres militait pour l'entrée de l'Orléanais Jean Zay au Panthéon

Orléans, France

Une grande figure intellectuelle française s'est éteinte hier : le philosophe Michel Serres est décédé à l'âge de 88 ans. L'auteur du "Contrat naturel" et de "Petite Poucette" était très apprécié du grand public pour ses réflexions sur l'écologie et l'éducation, notamment.

Michel Serres restera aussi à Orléans comme l'un de ceux qui avaient milité en faveur de l'entrée de Jean Zay au Panthéon. C'était en 2013, à un moment où ce projet de transfert des cendres de Jean Zay au Panthéon avait du plomb dans l'aile. Le président François Hollande était alors en pleine réflexion et avait demandé au président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bélaval, de mener une mission sur les personnalités "panthéonisables". Plusieurs voix s'élevaient en faveur du choix de Jean Zay, l'ancien député orléanais, ministre de l'Education et des Beaux-Arts sous le Front Populaire, assassiné par la Milice en 1944.

Jean Zay, symbole à la fois de la Liberté et de la Résistance"

Parmi ces voix, donc, celle de Michel Serres, qui rejoignait le comité de soutien "Jean Zay au Panthéon". Il expliquait alors pourquoi, c'était sur France Bleu Orléans le 13 juin 2013 : "J'ai beaucoup d'admiration pour la vie de Jean Zay et son œuvre, indiquait le philosophe. Et d'autre part, j'ai bien connu l'une des filles de Jean Zay, Hélène Mouchard-Zay, qui a été mon étudiante et qui est devenue mon amie." Pour Michel Serres, Jean Zay était un "double symbole" : "à la fois de la liberté et de la Résistance face à l'envahisseur, c'est à dire la défense de certaines valeurs pour lesquelles on vit et auxquelles on tient. Il fut à la fois victime, sacrifié et martyr : c'est ce martyr-là qu'il faut honorer."

Finalement, en février 2014, François Hollande annonce l'entrée de Jean Zay au Panthéon, en même temps que 3 autres figures de la Résistance (Pierre Brossolette, Germaine Tillion, et Geneviève De Gaulle-Anthonioz). La cérémonie a lieu le 27 mai 2015.