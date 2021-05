Quand Napoléon a imaginé le canal de Nantes à Brest

Le canal de Nantes à Brest, c'est lui, Napoléon Bonaparte. Ce mercredi marque le bicentenaire de la mort de l'Empereur, le 5 mai 1821, sur l'île Sainte-Hélène, cette petite île britannique située dans l'Atlantique Sud. En Bretagne, Napoléon Bonaparte a laissé sa marque. A Pontivy notamment, et avec le canal de Nantes à Brest.

Un projet gigantesque

"Lors des guerres napoléoniennes, les Anglais ont voulu organiser un blocus de la France et des côtes bretonnes, explique Fulup Lanoë, membre de l'association Centre d'Histoire de Bretagne. Et Napoléon voulait quand même maintenir ses ports de guerre en état, et en particulier Brest et Lorient." Napoléon a alors pensé créer une voie de navigation dans le centre Bretagne. "Et c'est comme ça que s'est développée l'idée du canal de Nantes à Brest. Et Pontivy, qui était à mi-chemin entre Lorient et Brest, a pris une importance extraordinaire pour lui. Il a voulu en faire une ville napoléonienne. D'où la transformation de la ville et son nom de Napoléonville à une époque."

Ce canal était un chantier "gigantesque", explique Fulup Lanoë. "Les travaux ont débuté en 1806 et le temps qu'il soit opérationnel",il y a eu l'apparition du chemin de fer. "Donc son intérêt a été très limité. Mais il a quand même permis d'augmenter la fréquentation et la navigabilité des rivières."