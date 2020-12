Quand Robert Hossein rendait hommage à Marseille

C'était en 2006. Laurent Menel rencontrait Robert Hossein pour France Bleu Provence. Le comédien, mort ce 31 décembre à l'âge de 93 ans, en avait profité pour rendre un hommage à la ville de Marseille.

"Marseille est une ville mythique. Elle a un passé, un présent et elle aura toujours un futur, expliquait Robert Hossein. J'allais dire que c'est une ville dont on ne peut pas se débarrasser, et ce serait la plus grosse connerie de la Terre de le faire ! Elle est si particulière, par rapport à la Côte, par rapport à son histoire, par rapport à ses films mythiques ! Je pense à toute la partie de cartes célèbre de Marius de Pagnol évidemment ! Et puis ce qu'il y a d'étonnant dans Marseille, c'est que vous avez de tout !"