VIDÉO - Quand Soprano reçoit un appel de... Didier Drogba

Soprano est un fan inconditionnel de l'Om et ... de Didier Drogba

Marseille, France

Il a eu du mal à y croire. Ce jeudi midi, dans la nouvelle émission de France Bleu Provence, Radio Libre, Soprano a reçu un appel de Didier Drogba. Fan inconditionnel de l'OM, le chanteur n'avait jamais eu l'occasion de parler avec son idole. "Ne me dites pas que c'est Didier, s'est exclamé Soprano en entendant la voix de l'ancien marseillais. Non ! C'est pas vrai ! Drogba, il a pris Marseille dans son coeur et il nous l'a montré !"

Drogba fan de Soprano

Depuis la Côte d'Ivoire, Didier Drogba n'a pas caché lui l'admiration qu'il porte pour Soprano : "Je suis un grand fan de sa musique et des valeurs qu'il essaie de transmettre. Il a su utiliser la musique et le rap pour s'en sortir. Je voulais donc l'encourager". Avec 19 buts en championnat dont le plus beau de l'année face à Montpellier, l'attaquant ivoirien est devenu une star à Marseille en une seule saison.

Et si Drogba revenait au Vélodrome pour Soprano ?

Après l'émission, le rappeur marseillais a raconté qu'il avait eu la chance de rencontrer une seule fois le buteur des années 2003-2004 de l'Olympique de Marseille : "Je suis resté sans voix ce jour-là. Mais cette fois, j'ai pu lui parler. C'est un grand honneur pour moi."

Soprano sera en concert au stade Vélodrome les 11 et 12 octobre. Et si Drogba en profitait pour revenir à Marseille pour une soirée ?