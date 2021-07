Quand Sting fait un petit tour (surprise) au concert de Manu Katché à Jazz à Vienne....

La cerise sur le gâteau, peut-on dire ! Ce dimanche 4 juillet, les spectateurs du festival Jazz à Vienne étaient venus voir le batteur Manu Katché, accompagné notamment de Michel Jonasz et Célia Kameni. Sur le site internet du festival, il était évoqué aussi "un invité surprise d'exception".

Et on peut dire que les organisateurs ont gâté le public, puisque cet invité surprise n'était autre que Sting, ex-leader du groupe The Police et chanteur-guitariste à la riche carrière internationale. Sting qui, par le passé, s'est déjà produit ces dernières années sur la scène du théâtre antique, en 2015 et en 2018, à chaque fois à guichets fermés.

VIDÉO - Un extrait du concert de Sting, dimanche soir

