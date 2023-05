Quand Tina Turner collectionnait les bronzes de l'artiste limousin Sanfourche

Tina Turner nous a quitté ce mercredi soir, à l'âge de 83 ans , et si la chanteuse internationale n'a jamais posé ses valises en Limousin, elle a quand même, pendant près d'une trentaine d'année, conservé chez elle un peu du Limousin. L'histoire se passe en 1994, la star internationale est alors en passage en France, dans le Lot. Elle répond à l'invitation de la confrérie des vins de Cahors, qui l'intronise alors "chevalier". Au même endroit, l'artiste peintre et sculpteur Sanfourche expose quelques unes de ses œuvres. C'est donc dans le Lot que Tina Turner repère trois ou quatre bronzes de l'artiste limousin et en tombe amoureuse.

Un plat avec le nom de Tina Turner dessus fait par Sanfourche

Achetés, ces bronzes vont l'accompagner chez elle. On ne sait pas trop ce qu'ils représentaient, mais sans doute des animaux mythologiques, dans le style de Jean-Joseph Sanfourche. Le peintre-artiste a été très touché par cette rencontre et cette transaction. "C'était très flatteur pour lui, qui était déjà lié avec de nombreuses personnalités de l'art, mais une star mondiale telle que Tina Turner" nous expliquait son hériter, qui racontait l'histoire.

A tel point que l'artiste limousin, quelques années plus tard, avait décidé de lui rendre hommage. Avec un autre artiste limougeaud, Roch Popelier, il réalise un plat sous émail de 45 cm avec le nom de Tina Turner écrit dessus. Une réalisation exceptionnelle que Sanfourche avait même prévu de lui donner de la main à la main. Mais, comme dans toutes les grandes histoires, ce rendez-vous a été manqué. L'artiste Jean-Joseph Sanfourche, qui résidait pendant plus de 30 ans à Limoges, est décédé à Saint-Léonard-de-Noblat en 2010.