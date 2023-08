Quand un tigre s'invite au lycée de Sens avant la rentrée

C'est le réalisateur franco-britannique Simon P.R. Bewick qui est aux commandes de ce film intitulé "Le jour où un zèbre devint tigre". L'actrice principale est Lauréna Théllier , révélée dans "Ma Loute" de Bruno Dumont en 2016 et il y a deux ans, c'est elle qui jouait le rôle de Muriel Bolle, dans la série "Une affaire française" sur l'affaire Grégory.

Coup de cœur pour le lycée de Sens

Cette histoire est celle d'une lycéenne qui manque à l'appel alors qu'un tigre s'est échappé d'un zoo. Une intrigue destinée à aborder le thème de violences sexistes et sexuelles dans un lycée et celui de Sens a été un coup de cœur pour le réalisateur Simon P.R. Bewick : "j'avais besoin d'un lieu qui avait de la verdure autour et à l'intérieur puisqu'il faut qu'on croie que le tigre puisse s'y être caché, ensuite il fallait qu'il soit immense et c'était le cas, il fallait aussi des bâtiments d'au moins trois étages et une super équipe administrative et enseignante qui accepte qu'on les embête pendant des mois et c'était le cas !"

Des lycéens de Sens, stagiaires sur le film, avec leur professeur Vincent Moissenet © Radio France - Renaud Candelier

Des lycéens stagiaires et figurants

Le réalisateur découvre alors la spécialité cinéma qui existe au lycée de Sens, mène l'an dernier un projet avec les lycéens et les implique sur ce tournage puisqu'une dizaine d'entre eux sont devenus stagiaires, comme Véra : "sur un tournage professionnel, tout est dix fois plus gros, plus impressionnant, il y a des camions, des voitures (de matériel). Nous n'avons pas ça, nous avons une petite perche et une petite caméras, eux ils ont quatre perches, des éclairages de fou, c'est trop bien."

Une société de production basée à Sens

La société de production, elle aussi est Sénonaise. Tajine Production a été créée par trois jeunes femmes dont Manon Le Guen originaire de Vézelay : "C'est vrai que Sens est au centre de tout, pas loin de Paris et pas loin de Dijon. Et l'intérêt d'aller en région, c'est qu'on peut se faire aider financièrement par la région comme pour ce film."

Des tigres qui vivent dans l'Yonne

Et puisqu'il est question de tigre dans ce court-métrage, les tigres eux aussi viennent de l'Yonne puisqu'ils appartiennent à la ménagerie de Nathalie Halley , à Vernoy dans le Gatinais, explique le réalisateur : "Ces séquences avec les tigres, nous les avons tournées il y a deux ans. On les a tourné comme du documentaire, avec un fond vert gigantesque. On s'est placé derrière eux et j'ai essayé de cadrer comme je voulais. Cela a pris une journée. On a fait tout cela avant pour que quand on tourne avec les comédiens dans le lycée, on puisse faire semblant." Ce court-métrage de 15 minutes au budget de 150.000 euros bénéficie d'une aide de 30.000 euros du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.