Quand une plage de Siouville séduit des artistes du Havre

La vidéo de la chanson "La Vague" de Denize connait son petit succès sur les réseaux sociaux avec 9000 vues sur YouTube fin septembre 2020. Le clip a été tourné dans le sable, au milieu des rochers sur la plage de Siouville dans la Hague.

Autour du Havre il n'y a que des plages de galets, et à la base je voulais une plage de sable. On est allé en repérage et on est tombé sur un superbe endroit entre deux plages à Siouville, entre des rochers noirs, un paysage lunaire ! On s'est dit que ce serait plus intéressant, avec plus de caractère