Quartier des Halles : la fontaine des innocents se dégrade chaque jour un peu plus

La Fontaine des innocents se dégrade au point que les pierres s'effritent. L'eau n'y coule plus depuis deux ans. Un budget de rénovation a été voté il y a quatre ans. Mais les travaux n'ont toujours pas commencé. Les riverains s'impatientent et ont lancé une pétition.

75001 Place Joachim du Bellay, Paris, France

Emblématique du quartier des Halles et lieu de rendez-vous, la Fontaine des Innocents, qui date du XVIè siècle, faire triste mine, à quelques mètres de la toute nouvelle Canopée du Forum des Halles. Hors d'état de fonctionnement, l'eau n'y coule plus depuis deux ans, la pierre s'effrite et des tags commencent à apparaître.

Le Maire Les Républicains du 1er arrondissement, Jean-François Legaret a pourtant fait voter un budget de restauration, au Conseil de Paris, en novembre 2014, mais les travaux n'ont toujours pas commencé. Il pointe du doigt la mairie de Paris et se demande où sont passés les 4 millions d'euros prévus pour la rénover.

L'association de quartier, l'ADRAQH (Association pour la défense des riverains et l'animation du quartier des Halles) a décidé de lancer une pétition en ligne il y a quelques jours et demande à Anne Hidalgo de "sauver d'urgence la Fontaine des Innoncents".

Emmanuel Duprat, le président de l'association de riverains, l'Adraqh © Radio France - Nathalie Doménégo

© Radio France - Nathalie Doménégo

Lorsqu'un budget est voté, répond la mairie de Paris, notamment lorsqu'il s'agit d'un monument classé au patrimoine historique, il est impossible de restaurer sans faire d'étude auparavant. Des études sont en cours. Karen Taïeb, adjointe à la maire de Paris en charge du patrimoine, souhaiterait trouver un moyen de faire couler l'eau sans altérer les sculptures. La Drac, la direction régionale des affaires cultures doit également donner son avis.