Quatre ans à dessiner des souris : un dessinateur de Nancy signe le dernier album de Mickey au Moyen Âge

L’album de Mickey de 74 pages a nécessité quatre ans de travail pour Thierry Martin, c’est l’un des 14 artistes européens choisis pour continuer les aventures de la célèbre souris de Disney. Une bande dessinée avec une validation systématique de toutes les planches par Disney Europe et le dessinateur en a profité, en parallèle, pour se défouler sur des dessins de western publiés tous les jours sur Instagram : succès d’audience assuré pour les deux ouvrages au graphismes très différents qui sortent au même moment et qui seront dédicacés dans une librairie de Nancy.

Thierry Martin travaille sur papier avec de l’encre de Chine et colorise ses planches sur son ordinateur dans son atelier en banlieue de Nancy. La particularité de cet album ? La validation de Disney pour chaque planche : « Je storyboardais l'album, je l’ai crayonné, on soumettait à chaque fois pour voir si il n’y avait pas quelque chose qui partait de travers. Et une fois qu'on avait la validation de chez Disney, je mettais au propre ».

Un western muet, Dernier Souffre, sort en même temps. © Radio France - Thierry Colin

L’artiste nancéien expérimenté a eu carte blanche pour le scénario avec un Mickey qui évolue au Moyen Âge et quelques impératifs : Mickey ne mange pas de viande mais plutôt des gâteaux et des tartes aux légumes. Il n’y a pas de violence et la souris ne se sert pas d’une épée.

Une scène de ménage a été supprimée : « L’aventure démarre et Minnie se promène dans la forêt et elle tombe sur une maison. C'est une maison qui appartient à un vieux magicien. La maison est sale et elle décide de nettoyer. Ils nous ont fait un petit retour, c'est pas forcément l'image que l'on veut montrer et on a dû changer un petit truc au niveau du scénario, sinon, c'est assez libre en fait ».

Mickey en 74 pages dessinées et quatre ans de travail. © Radio France - Thierry Colin

Autre obligation : se tenir à la bible graphique et le lecteur ne doit pas faire la différence entre la première et la dernière page, même s’il y a plus de trois ans d’écart entre les deux dessins, une rigueur logique : « C'est le métier, on apprend des techniques pour rester fidèle et venant du dessin animé, j'ai une base en dessin, on apprend à se discipliner et après, on s'y tient ».

Thierry Martin a alterné entre le dessin très franco-belge et le trait plus incisif. © Radio France - Emma Dehoey

En parallèle à cet album, Thierry Martin a dessiné Batman « ça ne se refuse pas » et à l’opposé du style de bande dessinée franco-belge, il a produit un dessin par jour pendant deux cents jours pour une publication sur Instagram et cela donne un western muet.

« J'ai beaucoup aimé travailler sur Mickey, mais est ce que j'ai encore envie de continuer ce style graphique ? » s’interroge l’artiste Nancéien avant d’y répondre : « Je suis dans ma zone de confort quand je suis dans ce style graphique de Mickey, donc forcément j’ai envie de tester autre chose »

Thierry Martin dédicace Mickey à la librairie La Parenthèse à Nancy ce samedi 6 novembre.

