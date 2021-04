Quatre basketteuses des Tangos de Bourges retenues en équipe de France pour la préparation de l'Euro 2021

Le 17 juin, au début de l'Euro, il n'y en aura plus que 12 mais en attendant 14 joueuses ont été appelées en équipe de France pour préparer la compétition dès le 17 mai prochain. Et parmi elles 4 berruyères : Alexia Chatereau, Alix Duchet, Sarah Michel et Iliana Rupert.