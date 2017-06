Quatre euros, quatre jours, Besson, Godard : découvrez le programme de la Fête du cinéma, qui débute dimanche

La 33e Fête du cinéma a lieu à partir de dimanche et jusqu'au mercredi 28 juin. Quatre jours pendant lesquels le billet est à quatre euros pour chaque séance. Des événements exceptionnels sont également prévus, notamment la projection d'un extrait du prochain film de Luc Besson, parrain de la fête.

Quatre euros la place de cinéma pendant quatre jours. C'est le principe de la Fête du cinéma, dont la 33e édition se déroule du dimanche 25 juin au mercredi 28 juin.

90 millions d'entrées depuis 1985

Le tarif de quatre euros, appliqué toute l'année aux moins de quatorze ans, est généralisé à tout le public des salles de cinéma pendant ces quatre jours. Quelques 90 millions d'entrées ont été vendues depuis le lancement de la fête en 1985. En 2016, trois millions de spectateurs ont profité de l'opération, un bilan en hausse de 5% par rapport à 2015, malgré la concurrence de l'Euro de football. La sortie au moment même de la Fête du cinéma du film "Camping 3" a participé à ces bons résultats.

La Fête du cinéma a été lancée le 14 juin 1985. Sa 33ème édition aura lieu les 25, 26, 27 et 28 juin dans toute la France. #CeJourLa pic.twitter.com/vLOU9tU3fO — Ministère Culture (@MinistereCC) June 14, 2017

Cinq minutes du nouveau film de Luc Besson en exclusivité

L'édition 2017 est parrainée par plusieurs personnalités du monde du cinéma : Bertrand Blier, Didier Bourdon, Marina Foïs mais aussi Luc Besson. Le réalisateur a annoncé le 16 juin que cinq minutesde son nouveau film, "Valérian et la Cité des milles planètes", seront diffusées en exclusivité avant chaque séance pendant les quatre jours de la Fête du cinéma. Cette superproduction de près de 200 millions d'euros, la plus chère de l'histoire du cinéma française, est une adaptation de la série de bandes dessinées "Valérian et Laureline", créée par le scénariste Pierre Christin et le dessinateur Jean-Claude Mézières. Les acteurs Dane De Haan et Clive Owen, l'ancien mannequin Cara Delevingne, et la chanteuse Rihanna sont au casting du film, qui doit sortir le 21 juillet en Amérique du Nord et le 26 juillet en France.

Vente aux enchères, ateliers et portes ouvertes

Une vente aux enchères d'accessoires liés au cinéma est également organisée dans le cadre de la 33e édition de la Fête du cinéma, au profit de l'association "Rêve de Cinéma" qui organise des projections dans les hôpitaux. Parmi les objets mis en vente : l'une des tenues portées par Natalie Portman dans "Jackie", la planche de surf de "Brice de Nice", les escarpins de Sophie Marceau dans le téléfilm "Une histoire d'âme" et une paire de lunettes de Jean-Luc Godard. Le Centre national du Cinéma, à l'initiative de cette vente exceptionnelle, prévoit aussi une série de projections, ateliers ou encore ciné-brocantes à Paris et en région.

Du tailleur de Natalie Portman dans #Jackie à la planche de Brice de Nice, vente caritative à Drouot https://t.co/M5UA4PiTu5 pic.twitter.com/Bg4vZRtuTm — marketing cinéma (@marketingcine) June 23, 2017

La Fête du cinéma est aussi l'occasion d'ouvrir au grand public les portes de plusieurs écoles de cinéma dont la Fémis, à Paris, et celles du studio de doublage VOA à Montreuil. L'Opéra Bastille propose lui ce dimanche une journée dédiée à la création numérique, avec des débats, des projections et des ateliers.

► A LIRE AUSSI : QUIZ - Avez-vous bien suivi l'actualité du cinéma en 2017 ?