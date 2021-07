Quatre feux d'artifice à Toulouse : dans les coulisses de la préparation

Un 14-Juillet particulier, mais un 14-Juillet quand même. Que vous soyez à Muret, Blagnac ou Toulouse, vous aurez le droit à un feu d'artifice mercredi soir, jour de la fête nationale. Les entreprises spécialisées dans la pyrotechnie sont sur le pont, c'est même le pic de l'année pour ces sociétés qui n'ont que très peu travaillé l'année dernière.

"On travaille à 50%"

"Tout est prêt, il n'y a plus qu'à" lance le directeur général de Ruggieri à Sainte-Foy-de-Peyrolières en Haute-Garonne. L'entreprise tourne à 50%, les commandes sont là, mais le plus dur, c'est de s'adapter aux restrictions imposées par les villes "à Toulouse, on doit s'adapter à un grand nombre de personnes. On a embauché quatre chefs de tir et plus de personnel pour sécuriser non pas un lieu, mais quatre endroits différents. C'est un sacré challenge, on doit tout vérifier, tout acheminer, mais on se réjouit de pouvoir à nouveau relancer la machine" sourit Jean-Michel Dambielle.

Une salariée assemble un artifice pour un des feux d'artifice toulousain. - Ruggieri

Dans cet engrenage, il n'y a pas que le terrain. Un feu d'artifice est imaginé par un directeur artistique avec sa bande son. En premier lieu, il est créé sur un ordinateur en 3D. Une maquette a été envoyée à la ville de Toulouse par les modélisateurs de l'entreprise. "Une étape primordiale qui permet de voir quelles couleurs nous allons utiliser, comment doit-on s'adapter au lieu du feu d'artifice, car il y a un cahier des charges à respecter" détaille Nicolas Pagès, modélisateur et infographiste chez Ruggieri.

Nicolas Pagès, modélisateur en 3D de feux d'artifice Copier

Les quatre feux d'artifice à Toulouse

Voici les sites choisis par la municipalité pour les quatre feux d'artifice à Toulouse :